«تجمل بالأخلاق».. 5 نصائح لكيفية التصرف عند الاختلاف مع شريك حياتك

تحدث الخلافات في جميع العلاقات ولكن ما يهم هو كيفية التعامل معها، ويمكن للطريقة التي تتعامل بها مع مشكلة مع شريكك أن تحدد ما إذا كانت علاقتك صحية أم غير صحية، وبالتزامن مع مبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تجمل بالأخلاق، إليك بعض النصائح من موقع "join one love " التي يجب وضعها في الاعتبار والتي ستساعدك على التعامل مع مشكلتك التالية بطريقة صحية.

1. خلق بيئة ترحيب للتواصل المفتوح

يمكنك أنت وشريكك التواصل بصراحة حول ما يزعجك وما الذي يسير على ما يرام في العلاقة، ومن المهم ألا تتحدث فقط عن المشاكل في العلاقة، ولكن أيضًا عن الإيجابيات حتى لا يشعر أحد أنه يفعل كل شيء بشكل خاطئز

وإذا كنت تشعر أنك لا تستطيع التحدث بصراحة عن أشياء مهمة، مثل قضايا الحياة، والمال، والتطلعات، وأي صورة كبيرة تخيفك أو تهمك، فهذه علامة على أن علاقتك قد تكون غير صحية، وإذا كنت لا تستطيع التعبير عن مشاعرك دون خوف من انتقام شريكك أو أن يشعر بالضيق والدفاع بشكل مفرط، فقد تكون في علاقة مسيئة.

2. حافظ على سلوك هادئ ومحترم أثناء المحادثات الغاضبة

لا تتخط الحدود وتبدأ في إهانة شريكك، حافظ على تركيز النزاع على القضية المطروحة ولا تجلب الاستهزاءات الشخصية والتهويلات فيها، أيضًا، إذا كان شريكك يزداد سخونة أو عدوانية أو يبدأ في التطاول، فهذه علامات على أن علاقتك قد تكون مسيئة، وبغض النظر عن سبب الجدل، لا ينبغي لأحد أن يصرخ عليك أو يلعنك أو يجعلك تشعر بعدم الارتياح أو الخوف عندما تتجادل، ويجب ألا تشعر أبدًا أنك تتعرض للهجوم أو أنك بحاجة إلى السير بحذر حتى لا تجعل شريكك أكثر غضبًا.

3. الوصول إلى أصل المشكلة

في بعض الأحيان عندما تتجادل مع شريكك يكون ذلك بسبب عدم تلبية احتياجات معينة أو عدم الالتزام باتفاق بينكما، إذا بدا أن شريكك يتحسس من الأشياء الصغيرة، خذ دقيقة لتقييم ما إذا كانت هناك مشكلة أكبر هي السبب في هذا الجدال، ومن ثم العمل على معالجتها

4. احترس من الحجج التي تنبع من الحاجة للسيطرة

إذا كنت تشعر أن شريكك قد يحاول التحكم في ما تفعله، فهذه علامة حمراء كبيرة، وإذا كان شريكك غاضبًا لعلاقات اجتماعية مع أشخاص آخرين، أو لا تحب إعطاء الأولوية للمدرسة والمسؤوليات عليهم، أو تضغط عليك للتواصل معهم، أو تحاول الحد من الوقت الذي تقضيه مع الأصدقاء، فهذه علامات على احتمال قيام شريكك بذلك، ومحاولة السيطرة عليك.

5. البحث عن حلول وسط

من المهم جدًا إيجاد توازن بين ما يريده كلا الشريكين وما يشعر بالارتياح تجاهه، فإذا كنتما تهتمان بإنجاح العلاقة، فسوف تتوصلان إلى اتفاق بشأن معظم الأشياء، دون الشعور بأنكما تقدمان تضحيات ضخمة من أجل علاقتكما، وتعد التسوية طريقة أساسية لحل النزاعات.

إذا وضعت هذه النصائح في الاعتبار أثناء مشكلتك التالية، فستتأكد من التعامل مع صراعاتك المستقبلية بطريقة صحية وبناءة.