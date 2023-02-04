السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تعرف على إجراءات إثبات المهن للعاملين خارج البلاد

الأحوال المدنية
الأحوال المدنية

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات لإثبات المهنة للعاملين خارج البلاد في بطاقة الرقم القومي .

 اقرا ايضا

الصف الثالث الاعدادي.. من هنا|نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 في مصر

لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

 

إثبات المهنة من العاملين خارج البلاد في البطاقة الشخصية

وللراغبين في إثبات المهنة من العاملين خارج البلاد في البطاقة الشخصية الاختيار بين أحد هذه البدائل:

  1. عقد عمل ساري أو شهادة صك وكالة من جهة العمل أو سلطة الدولة الأجنبية مصدق على أي منها من القنصلية أو السفارة الخارجية المصرية بالمهنة المراد إثباتها.
  2. تصريح عمل ساري أو جواز سفر مصري ساري صادر من الخارج"كود88"
  3. اعتماد تأمينات المصريين العاملين بالخارج على استمارة بطاقة
  4. عقد العمل المحرر بمعرفة وزارة القوى العاملة بالمهنة المراد إثباتها.
  5. اعتماد القنصلية أو السفارة الخارجية المصرية على استمارة البطاقة بالمسمى الوظيفي المراد إثباته.
  6. وهناك شروط خاصة بإثبات المهن للعاملين بالمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الجهات السيادية بحكومة دولة أجنبية أو العاملين بجامعة الدول العربية أو فروعها أو الهيئات الأجنبية داخل البلاد أو أصحاب الأعمال خارج البلاد.

إذا كنت موظفًا ببنك حكومى أو خاص.. خطوات إثبات المهنة بالرقم القومى

العاملون في قطاع الأعمال العام.. كيف تثبت المهنة في البطاقة الشخصية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

 

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.

 

إجراءات إثبات المهن للعاملين خارج البلاد الاحوال المدنية الخارجية المصرية الحصول على الخدمات المصريين العاملين بالخارج بوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية قطاع الأحوال المدنية مساعد وزير الداخلية بطاقة الرقم القومي البطاقة الشخصية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

وفاة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام