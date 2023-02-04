تعرف على إجراءات إثبات المهن للعاملين خارج البلاد

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات لإثبات المهنة للعاملين خارج البلاد في بطاقة الرقم القومي .

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إثبات المهنة من العاملين خارج البلاد في البطاقة الشخصية

وللراغبين في إثبات المهنة من العاملين خارج البلاد في البطاقة الشخصية الاختيار بين أحد هذه البدائل:

عقد عمل ساري أو شهادة صك وكالة من جهة العمل أو سلطة الدولة الأجنبية مصدق على أي منها من القنصلية أو السفارة الخارجية المصرية بالمهنة المراد إثباتها. تصريح عمل ساري أو جواز سفر مصري ساري صادر من الخارج"كود88" اعتماد تأمينات المصريين العاملين بالخارج على استمارة بطاقة عقد العمل المحرر بمعرفة وزارة القوى العاملة بالمهنة المراد إثباتها. اعتماد القنصلية أو السفارة الخارجية المصرية على استمارة البطاقة بالمسمى الوظيفي المراد إثباته. وهناك شروط خاصة بإثبات المهن للعاملين بالمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة أو الجهات السيادية بحكومة دولة أجنبية أو العاملين بجامعة الدول العربية أو فروعها أو الهيئات الأجنبية داخل البلاد أو أصحاب الأعمال خارج البلاد.

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.