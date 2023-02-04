«التحالف الوطني»: «خيرك سابق» لإطعام 5 مليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية

كشف سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن آليات التحالف في دعم الأسر الأولي بالرعاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه سيتم إطلاق قافلة جديدة للتحالف داخل محافظة البحيرة، منوها بأن التحالف يتكون من 30 مؤسسة وجمعية، بهدف توحيد الجهود لتقديم خدمة شاملة للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن التحالف أطلق مبادرة"خيرك سابق"، لإطعام 5 مليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال 3 محاور، وهم كارت الخير وتوزيع كراتين سلع غذائية للمنازل، وتوفير وجبات ساخنة على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع الجمعيات القاعدية لحصر الأسر الأولى بالرعاية داخل كل محافظة، مشيرا إلى أن التحالف أطلق الحملة القومية للتطوع، بالتعاون مع مؤسستي رسالة وصناع الحياة.

وتابع: "التحالف يجوب كافة محافظات الجمهورية، ولذلك نحن في حاجة إلى أكبر عدد من المتطوعين".