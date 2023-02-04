السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«التحالف الوطني»: «خيرك سابق» لإطعام 5 مليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية

التحالف الوطني
التحالف الوطني

كشف سامح النمر، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن آليات التحالف في دعم الأسر الأولي بالرعاية.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إنه سيتم إطلاق قافلة جديدة للتحالف داخل محافظة البحيرة، منوها بأن التحالف يتكون من 30 مؤسسة وجمعية، بهدف توحيد الجهود لتقديم خدمة شاملة للأسر الأولى بالرعاية.

وأضاف أن التحالف أطلق مبادرة"خيرك سابق"، لإطعام 5 مليون مستفيد من الأسر الأولى بالرعاية، من خلال 3 محاور، وهم كارت الخير وتوزيع كراتين سلع غذائية للمنازل، وتوفير وجبات ساخنة على مدار اليوم.

وأشار إلى أنه يتم التعاون مع الجمعيات القاعدية لحصر الأسر الأولى بالرعاية داخل كل محافظة، مشيرا إلى أن التحالف أطلق الحملة القومية للتطوع، بالتعاون مع مؤسستي رسالة وصناع الحياة.

وتابع: "التحالف يجوب كافة محافظات الجمهورية، ولذلك نحن في حاجة إلى أكبر عدد من المتطوعين".

مواد متعلقة

المصريين الأحرار: الحوار الوطنى هو حجر الزاوية للأحزاب السياسية

عماد الدين حسين: جلسات مجلس الأمناء أفرزت حالة تفاهم وتوافق حول اللجان المختلفة

عضو لجنة منتدى شباب العالم: الرئيس السيسى سيجرى لقاءات جماهيرية مع الشباب 

سارة بدر: نحاول إتاحة الفرصة لأكبر عدد للمشاركة فى منتدى شباب العالم (فيديو)

حضور دولى مكثف لفعاليات مؤتمر النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

يحى المنواتى يبهر لجنة تحكيم «الدوم»

متسابق من حلايب وشلاتين لـ«الدوم»: نختلف فى الثقافات ولكن نحن فداء الوطن

بإهداء لوالدتها.. متسابقة تُبهر لجنة تحكيم «الدوم»

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

وفاة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

الرئيس السيسى ينعى شريف إسماعيل: من خير رجال مصر وتحمل المسئولية فى أصعب الظروف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام