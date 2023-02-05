ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى محافظات مصر
مع انطلاق منتصف شهر رجب، حرص آلاف من المواطنين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في محافظات مصر، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة في وقتها، والإكثار من الدعاء في الصلاة.
اقرأ أيضًا
الصف الثالث الإعدادي.. من هنا|نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 في مصر
لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023
ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في محافظات مصر
وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023، في محافظة القاهرة، وفي كلا من: (الإسكندرية، والمنصورة، وقنا، ومحافظة أسوان).
مواقيت الصلاة اليوم
وفيما يلي ننشر كافة مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وبعض محافظات مصر:
مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الأحد 5 فبراير 2023
وقت صلاة الفجر اليوم 05:15 ص.
موعد آذان الظهر اليوم الأحد 12:09 ظهرا.
موعد آذان العصر اليوم الأحد 3:12 م.
موعد آذان المغرب اليوم 5:34 م.
موعد آذان العشاء 6:54 م.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى الإسكندرية
وقت آذان الفجر 5:21 ص.
موعد آذان الظهر اليوم 12:14 ظهرا.
موعد آذان العصر اليوم الأحد 3:16 م.
موعد آذان المغرب 5:38 م.
موعد آذان العشاء اليوم 6:58 م,
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى المنصورة
وقت صلاة الفجر 5:15 ص.
موعد آذان الظهر اليوم الأحد 12:08 ظهرا.
موعد آذان العصر اليوم 3:10 م.
موعد آذان المغرب اليوم الأحد 05:32 م.
موعد آذان العشاء اليوم 6:52 م.
مواعيد الصلاة في قنا اليوم الأحد 5 فبراير 2023
وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 5:07 ص.
وقت صلاة الظهر 12:03ظهرًا.
موعد صلاة العصر 3:13 م.
وقت صلاة المغرب اليوم 5:34 م.
وقت صلاة العشاء 6:51 م.
مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى أسوان
وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 5:04 ص.
موعد صلاة الظهر 12:02 ظهرًا.
موعد صلاة العصر اليوم 3:13 م.
موعد صلاة المغرب 5:36 م.
موعد صلاة العشاء 6:52 م.