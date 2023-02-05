ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى محافظات مصر

مع انطلاق منتصف شهر رجب، حرص آلاف من المواطنين على معرفة مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في محافظات مصر، للانتظام في أداء الصلوات الخمسة في وقتها، والإكثار من الدعاء في الصلاة.

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ننشر مواعيد الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 في محافظات مصر

وتستعرض "الدستور" مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023، في محافظة القاهرة، وفي كلا من: (الإسكندرية، والمنصورة، وقنا، ومحافظة أسوان).

مواقيت الصلاة اليوم

وفيما يلي ننشر كافة مواقيت الصلاة اليوم الأحد في القاهرة وبعض محافظات مصر:

مواقيت الصلاة فى القاهرة اليوم الأحد 5 فبراير 2023

وقت صلاة الفجر اليوم 05:15 ص.

موعد آذان الظهر اليوم الأحد 12:09 ظهرا.

موعد آذان العصر اليوم الأحد 3:12 م.

موعد آذان المغرب اليوم 5:34 م.

موعد آذان العشاء 6:54 م.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى الإسكندرية

وقت آذان الفجر 5:21 ص.

موعد آذان الظهر اليوم 12:14 ظهرا.

موعد آذان العصر اليوم الأحد 3:16 م.

موعد آذان المغرب 5:38 م.

موعد آذان العشاء اليوم 6:58 م,

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى المنصورة

وقت صلاة الفجر 5:15 ص.

موعد آذان الظهر اليوم الأحد 12:08 ظهرا.

موعد آذان العصر اليوم 3:10 م.

موعد آذان المغرب اليوم الأحد 05:32 م.

موعد آذان العشاء اليوم 6:52 م.

مواعيد الصلاة في قنا اليوم الأحد 5 فبراير 2023

وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 5:07 ص.

وقت صلاة الظهر 12:03ظهرًا.

موعد صلاة العصر 3:13 م.

وقت صلاة المغرب اليوم 5:34 م.

وقت صلاة العشاء 6:51 م.

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 5 فبراير 2023 فى أسوان

وقت صلاة الفجر اليوم الأحد 5:04 ص.

موعد صلاة الظهر 12:02 ظهرًا.

موعد صلاة العصر اليوم 3:13 م.

موعد صلاة المغرب 5:36 م.

موعد صلاة العشاء 6:52 م.