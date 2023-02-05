الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

للاهتمام الشباب.. طلب إحاطة لوزيري الرياضة والتضامن لتخصيص أرض لإقامة ملاعب بالشرقية

النائب علاء عبدالنبي
النائب علاء عبدالنبي

تقدم النائب علاء عبدالنبي، عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب تقدمه بطلب إحاطة لكل من وزيري الشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي، لتخصيص وتأجير قطعة أرض فضاء ملك وزارة التضامن الاجتماعي لصالح مركز شباب الهجارسة  بمركز كفر صقر محافظة الشرقية والذي يستفيد منه أكثر من 20 ألف شاب.

وقال عضو مجلس النواب، ان قرية الهجارسة واحدة من أكبر القرى بمحافظة الشرقية وهي وحدة محلية كبيرة يتبعها يقع في نطاقها 8 قرى وعدد كبير من العزب التابعة لها، ولا تمتلك أراضي سوى أرض فضاء ملك وزارة التضامن بواقع 1500 متر، وسبق  وإن تقدم لمديرية الشباب بطلب لصدور قرار تخصيص لإنشاء ملعب داخل الكتلة السكنية، مطالبا صدور قرار تخصيص أو تأجير لسنوات طويلة.

وأكد عبدالنبي أن الأرض سالفة الذكر بعيدة كل البعد عن المشروعات المستهدفة من قبل الوزارة، لاسيما ان تلك الأرض كانت تبرعا من أهالي القرية لصالح وزارة التضامن  لإقامة مشروعات نفع عام عليها.

وأضاف أن تلك  الأرض  منذ أكثر من 100 عام وهي ملعب  يمارس الشباب الألعاب الرياضية المختلفة عليها، حتى قامت وزارة التضامن ببناء سور على مساحة تزيد على 3 آلاف متر وقامت ببناء مبني الوحدة الاجتماعية وحضانة اطفال ولازال هناك 1500 متر تصلح لاقامة مركز شباب عليها .

وأكد، أنه في ظل اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمشروعات حياة  كريمة لتطوير الريف المصري واهتمامه بالشباب فيجب الحفاظ  على الشباب من مخاطر الإدمان والأفكار الهدامة، متسائلا هل وزارة التضامن تريد حرمان الشباب من ممارسة الرياضة لتعالجهم في مراكز الإدمان ".

النائب علاء عبدالنبي مجلس النواب الألعاب الرياضية الريف المصري الرئيس عبدالفتاح السيسي التضامن الاجتماعي

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