المصريين الأحرار: الحوار الوطنى هو حجر الزاوية للأحزاب السياسية

كشف الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، عن أخر تفاصيل جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، وأهمية ودلالة توقيت الحوار الوطني.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم السبت، إن الحوار الوطنى هو حجر الزاوية بالنسبة للأحزاب السياسية وكل من هو مهتم من المواطنين بان يضع أهمية أولويات المراحل المقبلة فى الجمهورية الجديدة، لافتا إلى أنه يحمل أكثر من فكرة وتوقيته كان مهما.

وأضاف، أنه فى السنوات الأخيرة افتقدنا هذا النوع من الحوار، موضحا أنه طالما نعمل على أرضية وطنية وهذا يدل على أن من يشارك فى الحوار من المفترض ان يضعوا مصلحة الوطن أولا.

وتابع عصام خليل أن الجزء الثانى يعطى إشارة إلى أن الرئيس السيسى يفتح ذراعيه لكل من يعطى الرأى المفيد، موضحا انه يجب أن أطرح الأفكار المبنية على إمكانيات الدولة المتاحة، ورصد الواقع الموجود والمشكلات الحقيقية، لافتا إلى أن المحور الاقتصادى مهم والاجتماعى وإعادة بناء الشخصية المصرية كى تكون متواكبة على ما نحلم به فى الجمهورية الجديدة.