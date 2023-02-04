السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

خلال ساعات.. إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فى دمياط

الشهادة الإعدادية
الشهادة الإعدادية

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم السبت، إنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، غدًا الأحد، أي بعد ساعات محدودة، فور اعتمادها بالتنسيق مع المهندس على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم في المحافظة.

وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه سيتم إعلان النتائج عبر رابط سريع الوصول على الصفحة الرسمية لمحافظة دمياط ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتفقد عبد الرؤوف، سير العمل بلجنة النظام والمراقبة للشهادة الإعدادية بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية وإيهاب المالكي رئيس لجنة النظام والمراقبة؛ للاطمئنان على أعمال التصحيح وتقدير الدرجات، حيث يواصل أعضاء اللجنة، أعمالهم في تصحيح ورصد درجات امتحانات الطلاب بمختلف المواد الدراسية.

وأكد ضرورة مراعاة الدقة في العمل لصالح الطلاب، وعدم الاستعجال في إعلان النتيجة والالتزام بتعليمات رئيس اللجنة ورؤساء الحجرات، مشددا على عدم اصطحاب التليفون المحمول نهائياً داخل اللجنة وتنفيذ تعليمات الأمن.

دمياط أحداث دمياط الشهادة الاعدادية محافظة دمياط

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