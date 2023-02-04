السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال الشباب الصغير على شراء «بوستر ويجز» داخل معرض الكتاب

بوستر ويجز بمعرض
بوستر ويجز بمعرض الكتاب

لفت بوستر  مطرب المهرجانات ويجز، زوار معرض الكتاب ٢٠٢٣، حيث تواجد البوستر داخل إحدى دور النشر في قاعة واحد.

وقال جمال طه أحد المسئولين: هذا مجرد بوستر لمطرب المهرجانات ويجز ويقبل على شراءه العديد من الشباب الصغير حيث إن له جمهور كبير.

وأضاف جمال، خلال تصريحاته: تم بيع أكثر من ٥٠ بوستر فهو مطرب راب والراب له العديد من المحبين.


 

وكانت قد شهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم السبت، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في العاشر أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

 

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.
 

إقبال الشباب الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدولي للكتاب العاملين والمتطوعين الفعاليات الثقافية الفعاليات الثقافية والفنية القاهرة الدولي للكتاب القاهرة الدولي

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