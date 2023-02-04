حبس مدير 7 مواقع لبث المسلسلات والأفلام دون ترخيص

قررت النيابة العامة حبس القائم على إدارة 7 مواقع إلكترونية لبث الأفلام والمسلسلات بدون ترخيص فى البحيرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أكدت قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة 7 مواقع إلكترونية مختلفة المحتوى يقوم من خلالهم ببث المحتوى المقرصن المملوك لمختلف شركات الإنتاج الفنى وهيئات البث الإذاعى المختلفة، مستهدفًا إعادة توزيع تلك المصنفات المقرصنة على المتابعين حول العالم مُحققةً نسبة مشاهدة عالية تحقق أرباح طائلة من الإعلانات عبر المواقع، وأنه يتخذ من مسكنه الكائن بنطاق إدكو بمحافظة البحيرة مقرًا لإدارة تلك المواقع مستخدمًا أحدث أساليب التخفى للهرب من الملاحقة الأمنية بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة تم إستهداف العقار المستخدم لإدارة المواقع الإلكترونية وضبط "مالك ومدير المواقع الإلكترونية".

وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (جهاز حاسب آلى ولاب توب يستخدمان لإدارة المواقع الإلكترونية ومحفظة عملات رقمية مشفرة - هاتف محمول يستخدم لاستقبال التحويلات المالية الخاصة بالإعلانات - مبلغ مالى "عملة أجنبية" - عدد كبير من إيصالات تحويلات بنكية - 4 بطاقات سحب مباشر على بنوك مختلفة).

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه التفتيش والضبط أقر بأنه مالك ومدير المواقع الإلكترونية وارتكابه لتلك المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى وأن المبالغ المالية المضبوطة من متحصلات نشاطه غير المشروع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة.

يأتى ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.