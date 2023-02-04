مؤتمر منتدى شباب العالم.. عرض فيلم تسجيلى عن إنجازات النسخة الرابعة

عرضت إدارة منتدى شباب العالم، مساء اليوم السبت، فيلمًا تسجيليًا عن نجاحات المنتدى في نسخته الرابعة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى الذى يعقد بمتحف الحضارة بمدينة الفسطاط، للإعلان عن إطلاق النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم.

يذكر أن منتدى شباب العالم حدث سنوي عالمي يقام، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويهدف إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، واعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.