السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

طريقة عمل شوربة الشوفان لمن يريد إنقاص وزنه

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعتبر الشوفان من أكثر المكونات الصحية المليئة بالقيم الغذائية، كما أن شوربة الشوفان تكون جيدة لمن يبحثون عن نقصان الوزن، ومن هنا إليكم طريقة عمل شوربة الشوفان لمن يريد ان يفقد وزنه.


الشوفان يحتوي على كمية كبيرة من الألياف والبروتينات مما يساعد على الشعور بالشبع، وتقليل السعرات الحرارية بالجسم لذلك له قدرة كبيرة على إنقاص الوزن بشكل، وفيما يلي نقدم لكم وصفات مجربة منها طريقة عمل شوربة الشوفان للرجيم للشيف سالي فؤاد، وشوربة الشوفان بالخضار للرجيم.

شوربة الشوفان للرجيم للشيف سالي فؤاد:

مقادير شوربة الشوفان:

صدور دجاج مقطعة إلى مكعبات.

بصلة مبشورة.

كوب شوفان مجروش.

مكعب من الزبدة.

لبن بودرة.

بصل أخضر.

كرات.

ملعقة من زيت الذرة.

ملح وفلفل أسود.

مرقة خالية الدسم.

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طريقة تحضير شوربة الشوفان:

اولا نقوم بوضع إناء على النار به الزيت والزبدة، ويتم تركهما حتى الذوبان، بعدها نضيف البصلة ويتم تشويحها حتى يتغير لونها، وتتبل بالملح والفلفل الأسود، ومن ثم نضيف قطع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لون الدجاج، ونضع بعد ذلك الشوربة المغلية على المكونات، ونضع اللبن البودرة مع التقليب.

تترك المكونات على النار لمدة 10 دقائق ثم يضاف إليها الشوفان.

نضيف الكرات والبصل الأخضر بعد تقطيعهما، وتترك المكونات على النار قليلا.

تصب الشوربة في طبق التقديم، وتزين بالقليل من البصل الأخضر، وبالهناء والشفاء.

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شوربة الشوفان بالخضار للرجيم:


اولا نضع إناء على النار الهادئة وبه الزيت والبصل.

ثم نقلب حتى يذبل البصل ثم نضع الجزر والكوسا مع التقليب المستمر، وبعد ذلك نضيف الفاصولياء وتقلب مع المكونات ويصب عليها الماء، وأخيرا نضع الملح والفلفل الأسود، وتترك المكونات على النار الهادئة حتى تمام نضج الخضراوات.

نضيف الشوفان وتترك المكونات لمدة 10 دقائق إضافية ، وبعدها نغرف المكونات في طبق التقديم، وبالهناء والشفاء.

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