السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

بدء المؤتمر الصحفى للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم

جريدة الدستور

بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى لمنتدى شباب العالم، المنعقد اليوم السبت، للإعلان عن النسخة الخامسة من منتدى شباب العالم، من متحف الحضارة بالفسطاط.
يشهد المؤتمر الصحفي حضورًا دوليًا موسعًا من ممثلي الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية بمصر، مثل السفير كريستيان برجر رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، وإيلينا بانوفا المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر، واليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بمصر، وإيرك أوشلان مدير منظمة العمل الدولية في مصر، والدكتورة نصر الدين حاج الأمين ممثل منظمة الأغذية والزراعة في مصر.

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