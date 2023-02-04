بمناسبة فصل الشتاء.. كيف تستمتع بتسلق جبل سانت كاترين؟

يشتهي الشباب بمصر والعالم التسلق في الجبال العالية خاصة جبال سانت كاترين التي تبعد عن دهب ساعتين بالسيارة.

بحسب موقع desert-divers فجبال سانت العالية، توجد في قرية جميلة، وتقع مقابل الجبال في منطقة محمية، وهي الأكثر شهرة لأهميتها الدينية (حيث أعطى الله لموسى الوصايا العشر) هناك.

في سانت كاترين يمكنك البقاء لمدة عام وعدم تسلق كل شيء هناك، نظرا لكثرة الطرق والخطوط في كل مكان تنظر إليه، ولكن من 4 إلى 5 أيام ستمنحك طعمًا للمنطقة، ومن 2 إلى 3 أسابيع ستجعلك مدمن تماما على المنطقة، ولتستمتع التزم بالقرية، واستقر في أحد المعسكرات البدوية، أو انطلق في أعماق الصحراء في رحلة سفاري للتسلق على ظهر الجمال!، ومعك دليل بدوي ، فهل يوجد جمال أكثر من ذلك؟.

سانت كاترين ليست مجرد منطقة ذات جمال طبيعي مذهل. إنها موطن صحراوي حساس وفريد ​​من نوعه، ومنطقة ذات أهمية تاريخية ودينية هائلة لجميع الديانات الرهبانية الثلاثة (الإسلام والمسيحية واليهودية). بالإضافة إلى الأخلاق المعيارية، التي يرجى أن تأخذ حذرك منها وهي:

ممنوع تسلق جبل موسى أو كاترين - امشي بجوارهما.

لا يُسمح بالانسداد في أي مكان في حديقة سانت كاترين الوطنية (قد ترى بعض البراغي القديمة - من فضلك لا تستخدمها).



جبل صفصافة

يوجد في صفصافة حتى الآن أكبر عدد من الطرق التي تم تسجيل الدخول إليها - وليس من المستغرب أنها واحدة من أكبر الجبال بالقرب من قرية جبل سانت كاترين ويسهل الوصول إليها. يمكن أن يكون النزول صعبًا، مع وجود العديد من القمم الزائفة والطرق المسدودة. استعد للحبال واصطحب مرشدًا بدويًا.

جبل فارا

جبل فارا هو وسط الجبال الثلاثة الرئيسية (التي يمكن تسلقها) على الجانب الجنوبي من قرية سانت كاترين. تقع ثلاثة من هذه الطرق في الطرف الشمالي، بينما تقع الثلاثة الأخرى في وادي اللجا. يقع هذا الطريق في الواجهة الشمالية الغربية ويتم الوصول إليه عبر طريق الجنوب الغربي خارج القرية.