السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

الثالث الإعدادي
الثالث الإعدادي

تستمر عمليات البحث فى محرك جوجل، من طلاب وأولياء أمور الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية، عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية ٢٠٢٣، بالتزامن مع إعلان عدد كبير من المحافظات النتيجة وعلى رأسهم محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والسويس والإسماعيلية.

موعد إعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية

أكد محمد رمضان وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية، استمرار أعمال تصحيح كراسات إجابات الشهادة الإعدادية، مشيرًا إلي أنه من المتوقع انتهاء أعمال التصحيح خلال الأيام المقبلة، وبدء رصد الدرجات، وإعلان النتيجة فور اعتمادها من المحافظ الدكتور ممدوح غراب، خلال الساعات القليلة القادمة.

رابط وخطوات الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية 2023:

  1. الدخول علي موقع مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة الشرقية عبر الرابط التالي (من هنا).
  2. اختر نتيجة الشهادة الإعدادية.
  3. كتابة رقم الجلوس الخاص بالطالب.
  4. الضغط علي أيقونة عرض النتيجة.

روابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول فى المحافظات

المحافظةرابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي 2023 نسبة النجاح
القاهرةمن هنا بوابة التعليم الأساسي77.7%
الجيزةمن هنا مديرية التربية والتعليم بالجيزة76.81%
السويسمن هنا حصريا على موقع الدستور82.88%
الإسكندريةمن هنا حصريًا على موقع الدستور81.5٪
بورسعيدمن هنا مديرية التربية والتعليم ببورسعيد76.8%

وكانت امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية، قد انطلقت يوم الأربعاء 18 يناير 2023، في مادتي اللغة العربية والتربية الدينية، واستمرت حتى يوم الأربعاء الموافق 25 يناير 2023، في مادة الدراسات الاجتماعية.

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وأدى امتحانات الشهادة الإعدادية في محافظة الشرقية لهذا العام 137 ألفًا و250 طالبًا وطالبة، موزعين على 757 لجنة امتحانية ما بين 746 لجنة لطلاب الشهادة الإعدادية العامة، و8 لجان لطلاب الشهادة الإعدادية المهنية، بالإضافة إلى 3 لجان لطلاب مدارس النور والصم ومستشفى 57357، وذلك على مستوى 20 إدارة تعليمية بمختلف مراكز ومدن المحافظة.

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تناولنا فى هذا التقرير موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الشرقية، ورابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي فور ظهورها واعتمادها رسميًا، مع خالص التمنيات لطلاب الشهادة الإعدادية بالنجاح والتوفيق.

الصف الثالث الاعدادي نتيجة الصف الثالث الاعدادي الشرقية نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة الشرقية نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الشرقية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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