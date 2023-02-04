السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

محمد صلاح يخوض مباراته الـ«200» بقميص ليفربول في الدوري الانجليزي

محمد صلاح
محمد صلاح

بات النجم المصري محمد صلاح، على موعد مع إنجاز تاريخي، عندما يخوض مع فريقه ليفربول، مواجهة أمام مضيفه وولفرهامبتون، والتي ستجمعهما مساء اليوم، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيخوض صلاح، اليوم، مباراته رقم 200 في مسيرته بالدوري الإنجليزي مع فريق ليفربول.

وكان الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، قد أعلن تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وولفرهامبتون، والتي ستجمعهما في الخامسة من مساء اليوم السبت، على ملعب (مولينكس ستاديوم)، ضمن مباريات الجولة الـ22 لمسابقة الدوري الإنجليزي.

ويقود المصري محمد صلاح هجوم «الريدز» في لقاء اليوم، إلى جانب كل من الأوروجوياني داروين نونيز والهولندي كودي جاكبو.

تشكيل ليفربول.. صلاح ونونيز وجاكبو فى الهجوم أمام وولفرهامبتون

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، جوميز، روبرتسون

خط الوسط: بيجيتش، ألكانتارا، كيتا

خط الهجوم: صلاح، نونيز، جاكبو

ويحتل ليفربول، المركز العاشر، في جدول بريميرليج، برصيد 29 نقطة، بينما يحتل وولفرهامبتون، المركز الثامن عشر، برصيد 17 نقطة.

محمد صلاح ليفربول وولفرهامبتون الدوري الإنجليزي الممتاز يورجن كلوب الدورى الانجليزى بريميرليج

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