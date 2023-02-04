السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط سائق متهور استعرض بسيارته فى المقطم

جريدة الدستور

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع "فيسبوك" لأحد الأشخاص، أثناء قيامه بحركات استعراضية بسيارته وإحداث تلفيات بسيارة أحد المواطنين حال توقفها، بدائرة قسم شرطة المقطم بالقاهرة. 

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 يناير الماضي، حضر لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة "موظف- مقيم بدائرة القسم" وقرر بتضرره من قيام قائد سيارة بالاصطدام بالسيارة الخاصة به وإحداث تلفيات بها حال توقفها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة من تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه طالب مقيم بدائرة قسم شرطة الشرابية.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه والسيارة المستخدمة فى الواقعة ملكه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه حال قيامه باللهو بالسيارة خاصته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

حركات استعراضية قسم شرطة المقطم بالقاهرة

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