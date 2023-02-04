تأجيل محاكمة 31 متهما بإشعال النار بممتلكات مواطنين بسبب مقتل شاب بكفر شكر

قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الخامسة، تأجيل محاكمة 31 متهما بإضرام النيران ببعض ممتلكات مواطنين بقرية ميت الدريج بكفر شكر، إثر مقتل شاب وإصابة آخر في مشاجرة، لشهر مارس المقبل، لحضور المجني عليهم بشخصهم.

البداية بتلقى مركز شرطة كفر شكر إشارة من مستشفى كفر شكر بوصول شاب يدعى محمد يحيى مصابًا بطلق ناري، ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله المستشفى، وإصابة صديقه جزار، مقيم بمدينة كفر شكر، مصابا بطلق ناري في العضد الأيسر، ويخضع للعلاج بالعناية المركزة.