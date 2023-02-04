السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

بدر المرسي: سوق البصريات في مصر تأثر بحالة التضخم

الغرف التجارية
الغرف التجارية

قال بدر المرسي، عضو شعبة العامة البصريات بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن سوق البصريات في مصر تأثر بحالة التضخم كباقي المنتجات المحلية والعالمية.

وأضاف المرسي، في تصريحات خاصة لـ الدستور، أن هناك حالة من الركود في السوق في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن هناك ارتفاع في أسعار البصريات بقيمة 40% حتى الآن مقارنة بما قبل الأزمة.

وأوضح عضو شعبة البصريات بالغرف التجارية، أن هناك نقص في المنتجات البصرية بسبب تأخر خروج الشاحنات لأن معظم المنتجات مستوردة وليست محلية.

وطالب المرسي، بسرعة الإفراج عن المنتجات البصرية لإعادة التوازن في السوق المصري، موضحا أن معظم المنتجات من البصريات مستوردة من الخارج ولا بد من الاهتمام بهذا القطاع والاعتماد على المنتج المحلي.

 

ويقدر حجم استهلاك السوق المحلى سنوياً من النظارات حوالي 20 مليون نظارة سنوياً، بما تعادل قيمته 6 مليارات جنيه مبيعات سنوية، موضحا أن عدد المواطنين الذين يستخدمون  النظارات حوالي 20% من المواطنين.


ولفت إلى أن اجتماع الشعبة الأخير ناقش عددا من المشكلات التي تواجه القطاع في الوقت الراهن وسبل تحريك السوق وكسر الركود وكذلك سبل تطوير مهنة البصريات على مستوى الجمهورية، كما تم مناقشة تعديل قانون 193لسنة1959الخاص بمزاولة مهنة النظارات.

 

إرتفاع في أسعار الاتحاد العام البصريات التضخم الجمهورية

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