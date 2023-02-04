السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بدء تصوير «كشف مستعجل» تمهيدًا لعرضه على watch it رمضان 2023

ابطال العمل
ابطال العمل

يبدأ يوم الإثنين المنتج كريم أبوذكري تصوير مسلسل "كشف مستعجل"، الذي تشارك به شركة "k medid" خلال موسم دراما رمضان 2023، ويعرض حصريًا على منصة watch it، ومكون من 15 حلقة، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم.

مسلسل "كشف مستعجل" يدور في إطار لايت كوميدي، وينتمي لنوعية دراما البطولة الجماعية، ويشارك في بطولته عدد من النجوم الشباب، أبرزهم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن "توتا"، وهنادي مهنا، وإلهام وجدي، في ثاني تعاون لهما مع كريم أبوذكري، حيث شاركت هنادي في بطولة مسلسل "مكتوب عليا" رمضان الماضي، فيما شاركت إلهام وجدي في بطولة مسلسل "إيجار قديم" الذي عرض نهاية عام 2022. 

كما يشارك نخبة من الجيل القديم وعلى رأسهم الفنانة القديرة ميمي جمال، والفنان القدير أشرف عبدالغفور، والفنانة ليلى عز العرب، إضافة إلى الفنان محمد لطفي، والفنان محمد على رزق.

ويقدم مصطفى خاطر ومحمد عبدالرحمن "توتا" شخصيات جديدة تمامًا خلال أحداث المسلسل، وهي أدوار أطباء نفسيين يمران بالعديد من الأزمات والمواقف الكوميدية، فيما تجسد هنادى مهنا خلال الأحداث شخصية شقيقة محمد عبدالرحمن وتعمل ممثلة وتمر بالعديد من المشكلات.

"كشف مستعجل" تأليف إيهاب بليبل، في ثاني تعاون له مع المنتج كريم أبوذكري، بعد نجاح مسلسل "إيجار قديم"، ومن إخراج شادي الرملي.

الجدير بالذكر أن مسلسل "كشف مستعجل" يعد خامس تعاون بين المنتج كريم أبوذكري والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وذلك بعد نجاح تجاربه السابقة مع الشركة المتحدة في مسلسلات "الوصية"، "مكتوب عليا" خلال موسم رمضان في سنوات متفرقة، ومسلسلات "إيجار قديم" و"حلوة الدنيا سكر" خارج موسم رمضان. اليوم.. بدء تصوير "كشف مستعجل" تمهيدًا لعرضه على watch it رمضان 2023.

البطولة الجماعية أحداث المسلسل watch it إضافة اشرف عبدالغفور الشركة المتحدة للخدمات

رئيس التحرير

وائل لطفي

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