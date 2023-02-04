السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

غدًا.. «طاقة الشيوخ» تناقش دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

تناقش لجنة الطاقة والبيئة بمجلس الشيوخ برئاسة النائب عبدالخالق عياد، خلال اجتماعها الأول غدًا الأحد، دراسة اقتصاديات وصناعة الأسمدة الكيماوية في مصر، وذلك بالاشتراك مع لجنة الزراعة.

وتستكمل اللجنة، خلال اجتماعها الثاني، مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائبة نهى زكي، وأكثر من عشرين عضوًا بشأن "استيضاح نتائج مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ والمكاسب المحققة".

وتشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، غدًا الأحد، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكاتب لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والثقافة والسياحة والآثار والإعلام، والشؤون الدينية والأوقاف، عن الدراسة المقدمة من النائب محمد هيبة، بشأن  ظاهرة العنف الأسري - الأسباب و الآثار وسبل المواجهة.

لجنة الطاقة والبيئة مجلس الشيوخ النائب عبد الخالق عياد الأسمدة الكيماوية لجنة الزراعة

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