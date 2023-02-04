السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

الدكتور شريف فهمي
الدكتور شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية

يحبث العديد من أولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2023، للاطمئنان على نتيجة أولادهم في الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

وكان اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، اعتمد صباح اليوم السبت، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمحافظة الإسماعيلية.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول by Hassan Mosad on Scribd

نسبة النجاح فى نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

وأضح اللواء شريف فهمي نسبة في الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2023 بلغت نسبة النجاح بلغت ٧٧.٤٦ ٪

وأوضح محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب الذين أدُّوا امتحانات الفصل الدراسي الأول في الشهادة الإعدادية قد بلغ ٢٦٧٠١ طالب وطالبة بنسبة نجاح بلغت ٧٧.٤٦ ٪.

كما بلغت نسبة النجاح بالشهادة الإعدادية للمكفوفين ١٠٠٪ وبالنسبة للشهادة الإعدادية لضعاف السمع والصم بلغت نسبة النجاح ١٠٠٪. 
بينما بلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية المهنية ١٠٠٪.

وبلغت نسبة النجاح في الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسماعيلية 2023 بالمدارس الرسمية نحو ٧٥.٧٪ وفي المدارس الرسمية للغات بلغت نسبة النجاح ٩٩.٣٥٪ وفي المدارس الخاصة عربي بلغت ٩٥.٤٢٪ وفي المدارس الخاصة لغات ٩٨.٧١٪ بينما بلغت نسبة النجاح في المدارس الدولية ١٠٠٪ وفي المنازل ٥٢.٤٥٪.

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول محافظة البحيرة

محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الفصل الدراسى الأول للشهادة الإعدادية

موعد تلقى تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية 2023 الفصل الدراسي الأول

و تبدأ مديرية التربية و التعليم بالإسماعيلية في تلقي تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية اعتبارا من السبت القادم ١٢ فبراير و تستمر لمدة ١٥ يوم طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.

ووجَّه محافظ الإسماعيلية التهنئة لجميع الطلاب الناجحين، متمنيًا لهم دوام التفوق في جميع المراحل الدراسية، مؤكدًا على تقديره لجهد أولياء الأمور وحرصهم على دعم أبنائهم ودفعهم للنجاح والتفوق، مطالبًا الجميع بالسعي والكد والاستفادة الجيدة من كل ما تقدمه المنظومة التعليمية لتحقيق أفضل النتائج.

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