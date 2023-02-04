السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«زين نصار.. التاريخ للموسيقى المصرية» ندوة بمعرض الكتاب

ندوة بمعرض الكتاب
ندوة بمعرض الكتاب

انطلقت ندوة «الدكتور زين نصار.. التاريخ للموسيقى المصرية»، منذ قليل، داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين.

ويشارك في الندوة الدكتورة إيناس جلال الدين،  الدكتور بلال الشيخ، الدكتور وليد شوشة.

وتشهد الندوة إقبالًا من جمهور معرض الكتاب للمشاركة في النقاش حول تاريخ الموسيقى المصرية، في وقت تتدفق فيه أعداد كبيرة على معرض الكتاب، في يومه العاشر، بعد أن تخطى عدد الزوار حاجز المليوني ونصف مليون زائر حتى اليوم التاسع.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتبارًا من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.

ئيس مجلس الوزراء الدكتور زين نصار الدكتور مصطفى مدبولي اقبال الأردنية الدولي للكتاب

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