فحص 126 ألف سيدة ضمن مبادرة «العناية بصحة الأم والجنين» بالبحيرة

قال الدكتور هاني جميعه، وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة، إن إجمالى عدد ما تم فحصه من الحوامل خلال شهر يناير المنقضي بلغ 125974 سيدة، من خلال فرق العمل بالإدارات الصحية بنطاق محافظة البحيرة، في إطار جهود الدولة المصرية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين وإطلاق العديد من المبادرات الرئاسية، وتحت شعار "100 مليون صحة" ومنها مبادرة صحة المرأة والجنين للكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين، وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان.

وأضاف جميعة أن نتائج الفحص أسفرت عن إحالة 230 حالة إيجابية لاستكمال التقييم والعلاج بمستشفيات المحافظة، موكدا أن المبادرة تستهدف الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس «بي» وفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل، بالإضافة إلى خفض وفيات الأمهات الناجمة عن تلك الأمراض، كما تشمل المبادرة متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

كما أكد الدكتور هاني جميعة أن المبادرة تضمن سرية التحاليل، والاختبار السليم باختيار كواشف بمعايير ذات جودة عالمية، كما تتضمن المشورة للوقاية من الأمراض، وتشترط الموافقة وإقبال السيدة على الخدمة مشيراً إلى أن المبادرة مستدامة ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة، في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة وتشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل، والتطعيم ضد التيتانوس، وقياس الطول، والوزن، وضغط الدم، وإجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا، أو لتحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه، إضافةً إلى تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي، كما يتم صرف المغذيات الدقيقة اللازمة أثناء الحمل.