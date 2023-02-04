السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2948 مخالفة أجهزة صوتية

أجهزة صوتية
أجهزة صوتية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

 فى مجال ضبط مخالفات قائدي الدراجات النارية:

تم ضبط 18563 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس "الخوذة"، كما أسفرت جهود رصد مخالفات قائدي المركبات بتركيب أجهزة التنبيه الضوئية "الفلاشر" أو الصوتية "السارينة" الخاصة بمركبات الطوارئ والمحظور تركيبها أو استعمالها إلا على مركبات الطوارئ على مستوى الجمهورية عن الآتي:

 ضبط 2948 مخالفة أجهزة صوتية، "3261" مخالفة أجهزة ضوئية، "9204" مخالفات زجاج ملون بدون ترخيص، "10273" مخالفة ملصقات.

 ضبط 85 محل لبيع الأجهزة "الصوتية والضوئية" بمضبوطات بلغت "775 أجهزة صوتية- 1319 أجهزة ضوئية - 1504ملصقات مخالفة".

أجهزة وزارة الداخلية الحملات الأمنية قائدي الدراجات النارية الخوذة الفلاشر السارينة

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