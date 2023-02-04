ضبط 2721558 مخالفة مرورية في حملات أمنية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ في مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

في مجال ضبط المخالفات المرورية:

ضبط (2721558) مخالفة مرورية متنوعة.

ضبط (2012439) مخالفة تجاوز السرعات المقررة المرور على عدد (1037) مدرسة، وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (2915) من سائقي حافلات المدارس، وتبين إيجابية حالة، فحص (2253) مركبة، تبين مخالفة (72) مركبة لشروط الصلاحية الفنية.

إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد (13312) من قائدي المركبات بالطرق، وتبين إيجابية عدد (520) سائق منهم.

حملات المركبات المتروكة والمتهالكة على مستوى الجمهورية: تم رفع (2258 سيارة – 333 دراجة نارية).