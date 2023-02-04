السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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الأعلى للثقافة: أسيوط احتلت المرتبة الأولى للمتقدمين بجائزة المبدع الصغير

الدكتور هشام عزمي
الدكتور هشام عزمي

كشف الدكتور هشام عزمي الأمين العام بالمجلس الأعلى للثقافة، عدد المتقدمين في هذا العام للجائزة الدولة للمبدع الصغير في دورتها 3، موضحا أن عدد تجاوز 10 آلاف متقدم من جميع أقاليم ومحافظات مصر.

وأضاف عزمي خلال مداخلة هاتفية لفضائية “dmc ” أن شروط الجائزة في 3 مجالات وهي الأدب والفنون والاختراعات جادة وصارمة إلى حد كبير، وهذا يدل على الجودة تكون متوفرة في المتأهلين للمرحلة النهائية، بجانب أن محافظة أسيوط احتلت المرتبة الأولى في قائمة المحافظات من حيث عدد المتقدمين بواقع 3400 متقدم.

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وأضح الأمين العام بالمجلس الأعلى للثقافة، أن المسألة ليست متعلقة بعدد المتقدمين من الأطفال فقط، ولكن محافظة أسيوط وصلت إليها خدمات ثقافية، وبدأ تغيير الحالة الثقافية لأبناء هذا المجتمع، إذ إننا لا يمكن أن نغفل دور أولياء الأمور في تشجيع الأولاد للتقدم، ودور قصور الثقافة أيضا، وجميع المؤسسات، حيث إنه يجرى التعاون مع وزارة الشباب والرياضة والتعليم، والمؤسسات التابعة لوزارة الثقافة للإعلان عن هذه الجائزة.

 

الأدب والفنون الدكتور هشام عزمى الأمين العام بالمجلس الأعلى للثقافة الشباب والرياضة جائزة المبدع الصغير

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