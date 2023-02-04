7 مصابين في حادث تصادم أسفل دائري الوراق
أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أسفل دائري الوراق شمال محافظة الجيزة.
تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أسفل الطريق الدائري دائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأتوبيس كوستر نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الوراق لتلقي العلاج اللازم.
تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.