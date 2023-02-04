السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

7 مصابين في حادث تصادم أسفل دائري الوراق

حادث تصادم
حادث تصادم

أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارة ميكروباص بأتوبيس أسفل دائري الوراق شمال محافظة الجيزة.

تلقى المقدم هاني مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها وقوع حادث تصادم ووجود مصابين أسفل الطريق الدائري دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بأتوبيس كوستر نتج عن الحادث إصابة 7 أشخاص جرى نقلهم إلى مستشفى الوراق لتلقي العلاج اللازم.

تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

حادث تصادم تصادم سيارة ميكروباص دائري الوراق محافظة الجيزة

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