ضبط 2590 عنصرًا إجراميًا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن المحافظات
واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزى، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:
فى مجال استهداف وضبط العناصر الإجرامية شديدة الخطورة:
أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة، وضبط (2590) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – السويس - كفر الشيخ – القليوبية – الشرقية – قنا – المنوفية – جنوب سيناء – المنيا - الأقصر – الإسكندرية - بورسعيد – سوهاج– دمياط - البحر الأحمر – الإسماعيلية – أسوان - الوادي الجديد – مطروح – الفيوم – البحيرة – بنى سويف) بإجمالي مضبوطات (907) قطع سلاح نارى عبارة عن (2 رشاش – 149 بندقية آلية – بندقية رصاص – 35 مسدسا – 112 بندقية خرطوش – 608 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة).
جدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق اتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).