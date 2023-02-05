الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«العزم حديد».. معرض الكتاب يحتضن ذوي الهمم

معرض الكتاب
معرض الكتاب

إقبال تاريخي شهده معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023، من مختلف الفئات والأعمار، والذين توافدوا بشكل كبير على مدار أيام المعرض في دورته الـ 54 والمقام بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس.

وفي مشهد لافت للأنظار، توافد على معرض الكتاب مجموعة من ذوي الهمم على كراسي متحركة، لم تكن إعاقتهم وسيلة تعجيز قدر ما كانت تشجيع على الهمة والعزم والمشاركة في فعاليات معرض الكتاب، حتى أنهم جاءوا للمعرض دون مساعدة من آي شخص، وضعوا هدفهم مشاركة الفعاليات، خاصة وأن القائمين على معرض الكتاب وفروا كافة سبل الراحة لذوي الهمم للتجول داخل أروقة المعرض بكل راحة وسهولة.

وشهدت بوابات أرض المعارض الدولية، اليوم الجمعة، توافد رواد معرض القاهرة الدولي للكتاب في تاسع أيام دورته الـ54 والمقامة تحت شعار "على اسم مصر.. معًا نقرأ، نفكر، نبدع".

وتواجدت أعداد من فرق العاملين والمتطوعين لتسهيل عملية دخول زوار المعرض والحيلولة دون وقوع مظاهر الازدحام والتكدس عبر منافذ الدخول.

ويحظى معرض القاهرة الدولي للكتاب بإقبال جماهيري كبير من الفئات العمرية كافة وخاصة الشباب، سواء في حضور الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة أو التردد على أجنحة دور النشر والقطاعات والدول.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

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ئيس مجلس الوزراء الأيام القليلة الماضية التجمع الخامس الهمم الثقافي الدولي للكتاب

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