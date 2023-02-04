السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

مجلس حكماء المسلمين ينظم احتفالية باليوم العالمى للأخوة الإنسانية بمعرض الكتاب

مجلس حكماء المسلمين
مجلس حكماء المسلمين

نظم مجلس حكماء المسلمين، التابع لمشيخة الأزهر الشريف، احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للأخوة الإنسانية، في جناحه بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54.

وشهد الحفل حضورا كبيرا من زوار المعرض، بجانب تقديم عدد من الفعاليات الدينية، أبرزها الأناشيد الدينية التي قدمها المواهب الأطفال وذوو الهمم.

وشارك في الأناشيد الأطفال: «إسماعيل هيثم، عمر صالح جادالله، وأحمد محمد كشك، وعطية البديوي».

كما نظم المجلس بعد فقرة الأناشيد، مسابقات بجوائز وهدايا رمزية، لإدخال الفرحة على الأطفال.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

مجلس حكماء المسلمين الأزهر الشريف اليوم العالمي للأخوة الإنسانية معرض القاهره الدولي للكتاب

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