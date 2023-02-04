السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا تنظم عددًا من لقاءات نقل الخبرة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

نظمت أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا عددًا من لقاءات نقل الخبرة، وذلك فى ضوء خطة القوات المسلحة لصقل مهارات ومعرفة الدارسين العسكريين والمدنيين والوافدين من الدول الشقيقة والصديقة فى مختلف المجالات، فى إطار جهود القيادة العامة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات مع مختلف الوزارات والهيئات بالدولة.

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حيث تم عقد لقاء للدكتور هانى سويلم وزير الرى والموارد المائية تناول خلاله جهود الدولة واستراتيجيتها الحالية والمستقبلية لتقليص العجز فى الميزان المائى فى ظل التداعيات المرتبطة بالتغيرات المناخية، مشيراً لعمق الشراكة والتعاون مع جميع دول حوض النيل والتشاور والتنسيق المستمر لمواجهة التحديات والتعاون للتغلب عليها.

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كما تم عقد لقاء للواء حاتم الجزار رئيس هيئة القضاء العسكرى استعرض خلاله مهام الهيئة والإدارات التابعة لها والدور المنوط بكل إدارة ، وكذلك أسلوب التعاون بين المحاكم المدنية والمحاكم العسكرية وفقاً لقواعد قانون القضاء المصرى .

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فيما أشار تشارلز أنجينا نائب السفير الأوغندى بالقاهرة خلال لقائه إلى مجالات التعاون بين مصر وأوغندا فى مختلف المجالات بما يسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للدولتين الشقيقتين ، فضلاً عن التعاون والتنسيق المشترك فى القضايا الإقليمية والمشروعات بين مصر وأوغندا، وكذلك التبادل التجارى بين البلدين .

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فيما ألقى اللواء أ ح / أشرف محمد فارس مدير أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات العليا خلال اللقاءات كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق/ أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير المنظومة التعليمية بالأكاديمية بشكل متكامل مرتكزة على عدد من المحاور أهمها توسيع دائرة الفكر وتكثيف الزيارات ومحاضرات نقل الخبرة مع كبار رجال الدولة بما يضيف مزيداً من الخبرات والمعرفة لأعضاء هيئة التدريس والدارسين.

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