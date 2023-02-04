ضبط 35621 قضية تموينية متنوعة خلال شهر

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية كلٌ فى مجال تخصصه تنسيقاً مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهودها خلال الشهر عن:

في مجال الأمن الاقتصادي:

القضايا التموينية:

ضبط (35621) قضية تموينية متنوعة جاءت على النحو التالي:

ضبط (151) قضية أسطوانات بوتاجاز بمضبوطات بلغت (5078 أسطوانة "عيني") تقدر قيمة الغاز المدعم (685530 جنيه)، (7710 أسطوانة "مستندي") تقدر قيمة الغاز المدعم بها (1040850 جنيه).

ضبط (169) قضية مواد بترولية .. بمضبوطات بلغت (5696042 لتر مواد بترولية "عينى" – 2091672 لتر مواد بترولية "مستندي").

ضبط (16086) قضية مخالفات المخابز.. بمضبوطات بلغت (934,810 طن دقيق ببلدي مدعم "مستندي" – 92,020 طن دقيق بلدي مدعم "عيني" – 5342 رغيف بلدي مدعم "مستندي" – 1668 بطاقة تموينية ذكية – ماكينة صرف خبز).

ضبط (84) قضية فى مجال حجب السلع الاستراتيجية بمضبوطات بلغت (123,268 طن دقيق أبيض "عيني" - 806,654 طن "سلع ومواد غذائية متنوعة" - 24183 عبوة سلع ومواد غذائية – 100834 لتر زيت طعام وخل طعام وعصائر –5040 قطعة صابون - 15000 عبوة سجائر – 1405 عبوة معسل).

ضبط قضية حجب أسمدة زراعية بمضبوطات بلغت (1٬600 طن أسمدة زراعية "عينى"، وضبط 10قضايا حجب أعلاف بمضبوطات بلغت (59,200 طن أعلاف حيوانية "عينى")، وضبط (12) قضية بيع بأزيد أعلاف بمضبوطات بلغت (41,150 طن أعلاف حيوانية "عيني") ، وضبط (121) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" مجهولة المصدر بمضبوطات بلغت (812,492 طن أعلاف حيوانية "عينى" – 8,300 طن أسمدة زراعية " عينى" ) ، وكذا ضبط (105) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "غير صالحة للاستخدام" بمعرفة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بمضبوطات بلغت (2918,240 طن أعلاف حيوانية وداجنة "عينى" –08٬900 طن مخصبات زراعية "عينى" - 1357٬800 طن أسمدة ومخصبات زراعية "عينى" – 1930 عبوة أدوية بيطرية ومبيدات زراعية – طن قمح مخلوط – 17418 عبوة مبيدات حشرية – 17 قطعة أدوات تصنيع).

ضبط (123) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (431,602 طن أرز أبيض "عينى")، ضبط (805) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (441,122 طن أرز أبيض "عينى")، وضبط (126) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير، بمضبوطات بلغت (1667,535 طن أرز شعير "عينى")، وضبط (1905) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير بمضبوطات بلغت (5521,514 طن أرز شعير "مستندى").

ضبط (358) قضية استيلاء على السلع المدعومة ، بمضبوطات أبرزها ( 153,919 طن " سلع غذائية متنوعة" – 4 طن أقامح محلية "عينى" - 92٬200 طن أسمدة زراعية مدعمة "عينى" – 901 عبوة زيت تموينى – 1418 عبوة "زيت طعام – مكرونة – بسكويت".

ضبط (13453) قضية فى مجال عدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية.

ضبط (840) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسلع الغذائية وغير الغذائية بمضبوطات بلغت (207,436 طن دقيق أبيض "عينى" - 195,209 طن "سلع ومواد غذائية – 9364 عبوة سلع غذائية وغير غذائية متنوعة – 1350 رغيف خبز سياحى - 69٬500 طن أسمدة زراعية "عينى"– 540 بيض مائدة– 150 كيلو جرام دهانات – 450 قطعة ملابس – 264 لتر زيت طعام – 229 قطعة إكسسوار محمول).

ضبط 22 قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر لمواد البناء بمضبوطات بلغت (133٬500 طن "أسمنت" – 60 طن "حديد تسليح").

ضبط (6) قضايا فى مجال حجب مواد البناء بمضبوطات بلغت (65 طن أسمنت وحديد تسليح).

ضبط (1244) قضية فى مجال البيع بأزيد من السعر للسجائر بمضبوطات بلغت (109069 عبوة "سجائر" –20 قطعة شيشة إلكترونية - 317 كيلو جرام "معسل").