قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددا من الفعاليات المميزة خلال شهر يناير

نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع التدريب العملى المشترك لإدارة الأزمات والكوارث لمحافظة الفيوم بكافة أجهزتها التنفيذية ، حيث بدء التدرب المشترك بالوقوف دقيقة حداد على أرواح شهدائنا الأبرار.

وأعقب ذلك عرض تقارير مديرى الأجهزة التنفيذية المختلفة بالمحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وإستعداداتها بما لديها من إمكانيات لمجابهة المواقف الطارئة من خلال فرض بعض السيناريوهات المختلفة والمحتمل حدوثها أو مواجهتها فى ظل الظروف الراهنة، كما تم المرور على إصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة وتنفيذ طابور سير للمعدات والمركبات لمسافه 10 كم ، وكذا المرور على معسكر إيواء عاجل، ومستشفى العزل الميدانى للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

وتم تنفيذ بيان عملى لأنسب أسلوب لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة والمؤمّن بعناصر الحراسات المشددة للتأكيد على مدى جاهزيتها فى مجابهة المواقف الطارئة بالإشتراك مع الحماية المدنية والإسعاف ، وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة وطننا الغالى، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم المجتمع المدنى ورفع معدلات الأداء للتدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث بالمحافظات.

معرض الكتاب

ونظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى (24) زيارة لطلبة الجامعات والمدارس للمشاركة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب فى دورته الرابعة والخمسين لزيادة الوعى الفكرى والمعرفى لشباب الجامعات والمدارس ، وذلك بواقع زيارتين يومياً طول فترة إقامة المعرض.

كما نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى عدد (25) زيارة للعاملين بالوزارات والمديريات وطلائع مصر من طلبة الجامعات والمدارس إلى عدد من الوحدات العسكرية والمشروعات التنموية بهدف التوعية بما تقوم به الدولة من تنفيذ عدد كبير من المشروعات القومية العملاقة.