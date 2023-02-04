موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول محافظة البحيرة

يتسأل الألاف من طلاب الشهادة الإعدادية في محافظة البحيرة عن النتيجة الخاصة بهم لا سيما بعد ظهور النتيجة رسمية واعتمادها في عدد من المحافظات على مدار الأسبوع الماضي، من هنا كانت نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالبحيرة برقم الجلوس، الأكثر بحثا على محركات البحث «جوجل» ومواقع السوشيال ميديا خلال الساعات الأخيرة من قبل أولياء الأمور لمعرفة نتيجة الشهادة الإعدادية، لتحديد مصير أبنائهم الطلاب خلال الفصل الدراسي الأول.

نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 الفصل الدراسي الأول

وفي السطور التالية تقدم الدستور كافة المعلومات عن نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الأول 2023 في محافظة البحيرة، وذلك في إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها للطلاب في مختلف المحافظات.

نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة 2023

كشفت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، تفاصيل الموعد النهائي لاعتماد نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023.

موعد الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

وفي سياق متصل، أكد مصدر داخل مديرية التعليم بالبحيرة، أنه سيتم إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة الترم الأول رسميا، بعد انتهاء أعمال تصحيح ورصد الدرجات والمراجعة، واعتماد النتيجة، ومن المتوقع أن يتم اعلان نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة خلال الأسبوع الأول من الترم الثاني.. تجدون هنا: نتيجة الشهادة الإعدادية بالبحيرة

أشار المصدر إلى أنه تم الانتهاء من تصحيح كافة المواد الدراسية لامتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة، موضحًا أن المؤشرات الأولية للنتائج تشير إلى ارتفاع نسبة النجاح عن نتيجة العام الماضي.

امتحانات الشهادة الإعدادية 2023 في البحيرة

يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، كشف أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام في محافظة البحيرة يبلغ 120 ألفًا 972 طالبًا وطالبة (انتظام ومنازل) أدوا الامتحانات في 644 لجنة.

ويبلغ عدد طلاب الشهادة الإعدادية المهنية في محافظة البحيرة 1630 طالبًا وطالبة أدوا امتحانات الصف الثالث الإعدادي في 18 إدارة تعليمية.

ويبلغ عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في البحيرة من الصم وضعاف السمع 39 طالبًا وطالبة، أدوا الامتحانات في 4 لجان في إدارات كفر الدوار ودمنهور وشبراخيت وإيتاي البارود.

ويصل عدد طلاب الصف الثالث الإعدادي في محافظة البحيرة من المكفوفين 15 طالبًا في لجنة مدرسة النور للمكفوفين بدمنهور.

رابط الحصول على نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الحصول على نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية 2023 من خلال الرابط الذي خصصته مديرية التربية والتعليم في محافظة البحيرة عبر هذا اللينك.

درجات الصف الثالث الإعدادي في البحيرة

اللغة العربية 40 درجة، اللغة الإنجليزية 30 درجة، الدراسات الإجتماعية 20 درجة، الرياضيات 30 درجة، العلوم 20 درجة، والمجموع الكلي 140 درجة.

توزيع درجات الصف الثالث الإعدادي 2023 في نهاية العام

جاء توزيع درجات الشهادة الإعدادية نهاية العام كما يلي:

اللغة العربية 80 درجة، اللغة الإنجليزية 60 درجة، الدراسات الإجتماعية 40 درجة، الرياضيات 60 درجة، العلوم 40 درجة، والمجموع الكلي 280 درجة.

المواد التي لا تضاف للمجموع في الترم الثاني: التربية الدينية 40 درجة، التربية الفنية 20، الحاسب الآلي 20 درجة.