منظمة التحرير: القيادة رفضت كافة الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

أكد واصل أبو يوسف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض القيادة الفلسطينية كافة الضغوط التي مورست عليها لثنيها عن مواصلة تحركاتها الدولية، أو التراجع عن قرارات لتحديد العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني.

وأشار أبو يوسف، في تصريحات لإذاعة صوت فلسطين، اليوم، إلى أن قرار القيادة الفلسطينية أكدته خلال اجتماعها برئاسة الرئيس محمود عباس أمس هو الاستمرار بتحديد العلاقة مع دولة الاحتلال، ووقف التنسيق الأمني، وعدم الرضوخ أمام التهديدات الإسرائيلية.

وأكد المسؤول الفلسطيني استمرار العمل مع المؤسسات الدولية، وتسريع الإجراءات في المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة الاحتلال على جرائمه، مشددًا على أن حكومة الاحتلال تشن عدوانا شاملا على الشعب الفلسطيني، وتحاول فرض أمر واقع على الأرض.

واقتحمت قوات الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم، أحد المخيمات في مدينة «أريحا»، أسفرت عن إصابة 12 فلسطينيًا، فيما أعاقت قوات الاحتلال دخول الكوادر الطبية والصحية إلى المنطقة، أثناء توجههم لعملهم في مستشفى أريحا الحكومي.