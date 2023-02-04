الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

علق طه حسين على مناقشته للدكتوراة.. ما لا تعرفه عن الفيلسوف عبد الرحمن بدوي

عبد الرحمن بدوي
عبد الرحمن بدوي

يعرف الفيلسوف الدكتور عبد الرحمن بدوي، بأنه  أحد أساتذة الفلسفة العرب في القرن العشرين والذي ولد في 4 فبراير عام 1917، وشملت أعماله أكثر من 150 كتابا تتوزع ما بين تحقيق وترجمة وتأليف.

وكانت نشأته بمحافظة دمياط، ودرس الفلسفة في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وبعد ذلك تم تعيينه معيدًا بالكلية، وحصل على درجة الدكتوراة عام 1944م، وعقب حصوله على الدكتوراة تم تعيينه مدرسًا بقسم الفلسفة بكلية الآداب في جامعة القاهرة عام 1945م، وفي عام 1950م ترك جامعة القاهرة ليقوم بإنشاء قسم الفلسفة في كلية الآداب بجامعة عين شمس، وفي عام 1962م.

وكان عبد الرحمن بدوي عضوًا في حزب مصر الفتاة ثم عضوًا في اللجنة العليا للحزب الوطني الجديد، وفي يناير عام 1953م تم اختياره عضوًا لكتابة دستور جديد، وتم الإنتهاء من هذا الدستور عام 1954م، لكن تم إهمال هذا الدستور ثم استبداله بدستور عام 1956م.

وفي عام 1944 حصل على شهادة الدكتوراة من جامعة القاهرة، والتي كانت تسمى جامعة الملك فؤاد الأول في ذلك الوقت، وكان عنوان الرسالة: «الزمان الوجودي» وكانت بإشراف كل من: الشيخ مصطفى عبدالرازق، وطه حسين، وباول كراوس.

وقد علق عليها طه حسين أثناء مناقشته لها في 29 مايو 1944 قائلا: «لأول مرة نشاهد فيلسوفاً مصرياً» وناقش بها بدوي مشكلة الموت في الفلسفة الوجودية والزمان الوجودي.

كان الفيلسوف المصري يجيد اللغات الفرنسية والألمانية والإيطالية والأسبانية واليونانية واللاتينية والإنجليزية والفارسية، وصدر له ما يقرب من 200 كتاب منها أعمال منشورة باللغة الفرنسية والإسبانية والألمانية والإنجليزية، فضلًا عن اللغة العربية.

رحيل عبد الرحمن بدوي عن عالمنا

ورحل عبد الرحمن بدوي عن عالمنا  صباح الخميس 25 يوليو 2002 عن عمر يقارب 85 سنة، لمستشفى معهد ناصر، حيث كان قد عاد من فرنسا إلى مصر قبل وفاته بأربعة أشهر بسبب إصابته بوعكة صحية حادة.

عبد الرحمن بدوي كلية الآداب بجامعة القاهرة الفلسفة دمياط طه حسين رحيل عبد الرحمن بدوي

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