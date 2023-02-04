السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حبس مسجل ضبط بحوزته «حشيش» في الإسكندرية

حبس
حبس

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطل له معلومات جنائية مسجلة 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بقصد الاتجار به على عملائه وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.
تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قطاع الأمن العام، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة العامرية اول، بالإتجار فى المواد المخدرة مُتخذا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي وبحوزته علي كمية من مخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه.

وتحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة للتحقيق.

4 أيام على ذمة التحقيقات ارسالها الاتجار في المواد المخدرة الاجراء الامن الامن العام الأج

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حبس مسجل ضبط بحوزته «حشيش» في الإسكندرية

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