السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

أتوبيس لذوى الهمم من الشرقية يصل معرض الكتاب (صور)

معرض الكتاب 2023
معرض الكتاب 2023

وصل أتوبيس لذوي الهمم من محافظة الشرقية، منذ قليل، للمشاركة في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54.

وبمجرد وصول الأتوبيس، دخل إلى الساحة الخارجية بالمعرض، وساعد المتطوعون بالمعرض ذوي الهمم في النزول، وسط ترحاب كبير بهم.

وانطلق الزوار في تفقد ساحات وفعاليات المعرض وسط حالة كبيرة من السعادة التي ارتسمت على وجوههم.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54 خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتّاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.

أتوبيس لذوي الهمم محافظة الشرقية فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب

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