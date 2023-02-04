السبت 04 فبراير 2023
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الكرازة

الأنبا إرميا يستقبل وفدا من اتحاد الأدباء والكتاب العرب

الأنبا إرميا خلال
الأنبا إرميا خلال اللقاء

استقبل الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، وفدًا من اتحاد الأدباء والكتاب العرب برئاسة الشاعر والمفكر الكبير الدكتور علاء عبد الهادي الأمين العام لاتحاد الأدباء والكتاب العرب ورئيس مجلس نقابة اتحاد كتاب مصر، وبرفقته مجلس الأمانة العامة للأدباء العرب من مصر وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن وتونس وعمان وليبيا وموريتانيا والكويت والسودان والعراق واليمن.

كما أجرى الوفد بجولة في أروقة المركز، تعرفوا من خلالها على أنشطة المركز. وقدم الأنبا إرميا لهم الهدايا التذكارية في نهاية جولتهم والتقطوا صورًا تذكارية.

يذكر أنه استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بیشوی بوادى النطرون،أمس، وفدًا من اتحاد الكتاب العرب.

ألقى قداسة البابا كلمة رحب فيها بالحاضرين وقدم لهم تعريفًا بالمكان وقيمته التاريخية وتعريفًا بالكنيسة وتاريخها وزيارة العائلة المقدسة لمصر، ودور الكنيسة الهام على المستويين الروحي والاجتماعي وامتدادها حول العالم، وعلاقتها الطيبة بأجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع.

وافتتح قداسته بعدها الحوار مع الضيوف وأجاب أسئلتهم، ثم التقطوا مع قداسته صورًا تذكارية.

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