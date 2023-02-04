تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة سياتل فى ربع نهائى مونديال الأندية والقنوات الناقلة

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة سياتل فى ربع نهائى مونديال الاندية والقنوات الناقلة، هو ما يهم جماهير الأهلى خلال الساعات القليلة القادمة.

ويتطلع الأهلى لتحقيق الفوز على سيلتل الأمريكى للصعود لمواجهة ريال مدريد الإسبانى بطل أوروبا يوم الأربعاء القادم، فى نصف نهائى مونديال الأندية الذى تستضيفه المغرب حتى الحادى عشر من فبراير الجارى.

وصعد الأهلى لمواجهة سياتل الأمريكى فى ربع نهائى مونديال الأندية بعد الفوز على أوكلاند سيتى النيوزيلاندى فى الدور الأول بثلاثة أهداف نظيفه.

موعد مباراة الاهلى وسياتل الامريكى والقنوات الناقلة

يلتقى الأهلى مع سياتل الأمريكى فى ربع نهائى مونديال الأندية فى السابعة من مساء اليوم السبت 4ـ1ـ2023، فى مباراة ربع نهائى مونديال الأندية، على ستاد «ابن بطوطة» بمدينة طنجة المغربية.

وتنقل قناة المغربية الرياضة الأرضية مباراة الأهلى وسياتل، فيما تنقل قناة الرياضية السعودية المباراة

تردد قناة المغربية الرياضية الأرضية

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد:12383.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500.

معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

تردد قناة SSC الرياضية السعودية على عربسات

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب أفقي.

تردد: 12418.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة سياتل الامريكى فى ربع نهائى مونديال الأندية

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى لفريق الأهلى على الاعتماد على نفس التشكيل الذى خاض بهد مباراة أوكلاند سيتى النيوزيلاندى فى الدور الأول، بعد السمتوى المميز الذى قدمه اللاعبين فى تلك المباراة.

تشكيل الاهلى المتوقع لمواجهة سياتل الامريكى

يتكون تشكيل الأهلى فى مواجهة سياتل من

محمد الشناوى فى حراسة المرمى

على معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولى ومحمد هانى فى الدفاع

وأليو ديانج وعمرو السولية وحمدى فتحى فى وسط الملعب

أحمد عبدالقادر وحسين الشحات ومحمد شريف فى الهجوم.

تاريخ مشاركات الاهلى وسياتل الامريكى فى مونديال الأندية

يشارك الأهلى فى مونديال الأندية للمرة الثامنة فى تاريخه، وحقق خلال مشاركاته السبعة الماضية فى البطولة الميدالية البرونزية ثلاثة مرات من قبل كان اخرها فى مونديالى 2020 و2021، فيما يشارك سياتل الامريكى لأول مرة فى مونديال الأندية.

ويعد السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للاهلى هو خامس مدرب يتولى تدريب الاهلى فى المونديال بعد البرتغالى مانويل جوزيه والجنوب افريقى بيتسو موسيمانى والمصريين محمد يوسف وحسام البدرى.