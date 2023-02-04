النيابة تناظر جثتى شخصين فى حادث سير بمدينة نصر

أجرت نيابة مدينة نصر مناظرة لجثتيّ شخصين لقيا مصرعهما في حادث تصادم سيارة تسير بسرعة جنونية بعمود الإنارة بشارع أحمد فخري، في مدينة نصر، حجم إصابة المتوفيين.

وجاء في المناظرة أن الضحيتين لقيا مصرعهما نتيجة إصابتها بنزيف داخلي في المخ والبطن وتنوعت الإصابات بين كسور الذراع والقفص الصدري.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث مروري بشارع أحمد فخري في مدينة نصر، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث.

وبالفحص تبين اصطدام سيارة ملاكى بعمود إنارة نتيجة للسرعة الزائدة مما أسفر عن مصرع شخصين، وتم نقل الجثتين الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.