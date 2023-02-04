السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«أنا لحبيبي» يحقق مليون و350 ألف جنيه في 48 ساعة

فيلم انا لحبيبى
فيلم انا لحبيبى

حقق فيلم «أنا لحبيبي» للنجم كريم فهمي وياسمين رئيس إجمالي إيرادات مليون و350 ألف جنيه خلال يومين عرض فقط في دور العرض السينمائي.

واحتفلت أسرة فيلم «أنا لحبيبي» بطرحه في دور العرض السينمائية، في أحد مولات 6 أكتوبر، وسط الجمهور مع تواجد وسائل الصحافة والإعلام.

وحرص عدد من نجوم الفن على حضور العرض الخاص منهم النجم أشرف عبد الباقي، أكرم حسني، وعلي ربيع، كريم عفيفي، حسن الرداد، نادر حمدي، وشيكو، وهشام ماجد، وكابتن حسام غالي نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وكابتن محمد فضل، بالإضافة إلى زوجة كريم فهمي.

وينافس فيلم «أنا لحبيبي» في موسم أفلام إجازة منتصف العام 2023 بجانب 5 أفلام أخرى لكبار النجوم.

وتدور قصة وأحداث الفيلم حول قصة اجتماعية رومانسية، يجسد فيها النجم كريم فهمي شخصية كاتب روائي، ومع تتابع الأحداث يعيش قصة حب مع ياسمين رئيس، التي تنتمي لطبقة اجتماعية متوسطة، ويخوضان العديد من الصراعات سويًا خلال العمل.

أبطال وصناع فيلم «أنا لحبيبي»

ويشارك كريم فهمي في بطولة فيلم «أنا لحبيبي» عدد من النجوم، أبرزهم، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

انا لحبيبي فيلم “ انا لحبيبى ” كريم فهمي أبطال وصناع فيلم أنا لحبيبي ياسمين رئيس

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