عرض فيلم «مصر دوحة القرآن» في افتتاح المسابقة العالمية

استعرضت المسابقة العالمية للقرآن الكريم، فيلما تسجيليا بعنوان "مصر دوحة القرآن على مر الزمان" خلال افتتاح المسابقة، يوضح اهتمام مصر بكتاب الله عز وجل، وفعاليات المسابقة في دوراتها السابقة، من إعداد وتنفيذ الإعلامي وليد هيكل، مراسل قطاع الأخبار.

وانطلقت قبل قليل، فعاليات المسابقة العالمية الـ ٢٩ للقرآن الكريم، التي تعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بأحد فنادق القاهرة.

انطلقت قبل قليل، بأحد فنادق القاهرة فاعليات المسابقة العالمية الـ٢٩ للقرآن الكريم والتي تعقد لمدة خمس أيام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبرئاسة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

ويحضر فاعليات المسابقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وعلاء فؤاد وزير المجالس النيابية، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والسيد محمود الشريف نقيب الأشراف، والدكتور نظير عيَّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وافتتح المسابقة الشيخ محمود الخشت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بحضور شخصيات إعلامية وسياسية وبرلمانية.

ويشارك في المسابقة التي تعقد على مدار 5 أيام، 108 متسابقين من ٥٨ دولة حول العالم منها ٣٣ إفريقية، و7 محكمين من ٧ دول هي: "مصر وتشاد والأردن وفلسطين والسعودية والسودان وسلطنة عمان"، بإجمالي جوائز ٢ مليون جنيه، طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وكان قد شهد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، مقرأة كبار القراء برواية حفص التي تعقد حاليًا بمقر انعقاد المسابقة العالمية للقرآن الكريم، بأحد فنادق القاهرة بجاردن سيتي.

وبدأت المقرأة بسورة الإسراء ثم سورة الكهف، وبكى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أثناء تلاوة الشيخ ياسر الشرقاوي آيات من الذكر الحكيم من سورة الإسراء.

وتعقد المقرأة بحضور قيادات وزارة الأوقاف والمحكمين والمتسابقين المشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

ويحضر المقرأة، الشيخ محمد حشاد، نقيب القراء بجمهورية مصر العربية، والشيخ محمود الخشت، والشيخ ياسر الشرقاوي، والشيخ أحمد تميم المراغي، والشيخ والشيخ طه النعماني، والشيخ محمدي بحيري، والشيخ محمد يحي الشرقاوي، والشيخ محمد فتح الله بيبرس، والشيخ يوسف حلاوة.