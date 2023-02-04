أندريه زكي يشارك في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، أمس الجمعة، في الاحتفال بمرور 100 عام على تأسيس الكنيسة الإنجيلية بشبرا، بحضور الدكتور القس جورج شاكر نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والدكتور القس صموئيل زكي، نائب رئيس السنودس، والقس رفعت فكري، رئيس مجمع القاهرة المشيخي، والأسقف عادل هارون، رئيس مجمع كنائس نهضة القداسة، والقس عيد صليب، رئيس المجمع المعمداني المستقل. كما شارك بالحضور أيضًا عدد من أعضاء مجلس النواب أبرزهم الدكتور فريدي البياضي، والأستاذ إيهاب الطماوي، والأستاذ أبانوب عزت عزيز، وعدد كبير من القيادات الدينية والسياسية والتنفيذية.

وقدم رئيس الطائفة الإنجيلية التهنئة لشعب الكنيسة الإنجيلية بشبرا على تجديدات الكنيسة، والاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تأسيسها، كما قدم التهنئة لراعي الكنيسة.

وقال رئيس الإنجيلية خلال كلمته: «سعيد وفخور بتاريخ الكنيسة الإنجيلية بشبرا، والكنيسة المجيدة التي أحلم بها، هي التي تعبر إلى المستقبل، وتبني الجسور مع الشباب، وتتوحد مع المهمشين وتنكسر مع المنكسرين، وتندمج وتتفاعل وتتغير، ملح وخميرة ونور».

كما تناول برنامج الحفل فقرة ترنيم لفريق الترنيم بالكنيسة، وقراءات من الكتاب المقدس، وكلمات التهنئة من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية، وعدد من السادة الحضور.

وشهد برنامج الحفل فقرة ترنيم لفريق الترنيم بالكنيسة، وقراءات من الكتاب المقدس د القس صموئيل زكي نائب رئيس السنودس، كما يشهد رسالة روحية للقس رفعت فكرى، رئيس مجمع القاهرة الإنجيلي، بالإضافة إلى صلاة الوالد القس سليمان صادق الراعي الإكرامي بالكنيسة الإنجيلية بالفجالة.



كما يشهد كلمة السنودس رئيس سنودس النيل الإنجيلي القس كمال رشدي وترنيمة خاصة المرنمة منال سمير، وكلمة الكنيسة الأرثوذكسية نيافة الأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس شبرا الجنوبية، وكلمة الكنيسة الكاثوليكية الأب بيشوي فوزي الوكيل الرعوي لبطريركية الأقباط الكاثوليك.

