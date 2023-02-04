حبس عاطل ضبط بحوزته 4 كيلو حشيش في القناطر الخيرية

قررت جهات التحقيق بالقليوبية، حبس عاطل ضبط بحوزته 4 كيلو حشيش بالقناطر الخيرية 4 أيام على ذمة التحقيق.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية من ضبط عاطل، سبق اتهامه بقضية مخدرات، لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، وضبط بحوزته كمية من المواد المخدرة "الحشيش"، وسلاح ناري وذخائر، ومبلغ مالي وهاتف محمول.

تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد تمكن ضباط مباحث المركز، من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمخدرات، بمنطقة باسوس دائرة المركز.