السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مسئولو «الإسكان» فى جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

جولة تفقدية بمشروعات
جولة تفقدية بمشروعات مدينة العلمين الجديدة

قام المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، ومسئولو الهيئة، بزيارة تفقدية للمشروعات الجارية بمدينة العلمين الجديدة، حيث كان في استقبالهم المهندس وائل سمير، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، ومسئولو الجهاز.

وبدأت زيارة مسئولو الإسكان  بالمرور على أعمال الكباري والبواغيز بالمدينة، وأعمال التشطيبات والأسفلت وتنسيق الموقع بمشروع سكن مصر، والذي يجرى به تنفيذ 4096 وحدة سكنية (128 عمارة سكنية)، حيث بلغت نسبة التنفيذ مرحلة متقدمة، بجانب تنفيذ مشروعات وشبكات المرافق المختلفة، وأعمال الطرق.

ثم انتقل مسئولو الإسكان إلى تفقد مكونات مشروع المدينة التراثية بداية من السينما والمسرح الروماني ومنطقة البلازا، كما تفقدوا أعمال التشطيبات بمبنى الجهاز الجديد، ثم قاموا بزيارة موقع مشروع كومباوند فيلات مزارين ٧٠٠ فدان، حيث تابعوا أعمال التشطيبات الجارية بالموقع وأعمال الزراعة وتنسيق الموقع، والممشى المطل على البحيرات.

كما تفقد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومرافقوه، أعمال التشطيبات بالأبراج بالمنطقة الشاطئية، مروراً بالبواغيز والكباري، ثم انتهت الجولة بلقاء مع الاستشاريين ومسئولي المشروعات بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لتوضيح معدلات التنفيذ ومراجعة  توقيتات الانتهاء وتسليم الوحدات للمستحقين.

 

هيئة المجتمعات العمرانية جهاز مدينة العلمين مشروع المدينة التراثية المنطقة الشاطئية أعمال التشطيبات

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