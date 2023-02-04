السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع عامل صدمته سيارة مسرعة بالطريق الصحراوى بوادى النطرون

اسعاف
اسعاف

لقي عامل مصرعه، قبل قليل، إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة ملاكي بطريق مصر إسكندرية الصحراوي بالكيلو 57 اتجاه القاهرة، ونقلت الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.

مصرع عامل في البحيرة

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة، من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد باستقبال المستشفى جثة عامل إثر تعرضه لحادث عبور مشاة، حيث صدمته سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي بنطاق دائرة المركز، وفرت هاربة، ونقلت الجثة إلى مستشفى وحرر المحضر اللازم.

تحديد هوية المتوفى 

وبالانتقال إلى مكان الحادث تبين وفاة «فهد محمد عبد الرحمن إمام»، 53 سنة، مقيم السلام في القاهرة، وجرى إيداع الجثمان ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون العام تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

أحمد خلف اتجاه القاهرة الساق اليمنى الخدمات الطبية اللواء أحمد خلف اللواء أحمد بالطريق الصحراوى تصادم بين سيارتين

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