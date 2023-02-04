«بسب ركنة العربية».. محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة بمدينة نصر اليوم

تنظر محكمة جنح مدينة نصر الابتدائية اليوم، محاكمة المتهم بالتعدي على فتاة بالضرب بسبب خلافات على ركنة سيارة بمنطقة أرض الجولف بمدينة نصر، في القضية رقم 23677 جنح مدينة نصر أول لسنة 2022، للمحاكمة الجنائية لاتهامه في الواقعة.

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى قسم شرطة مدينة نصر، بلاغًا من فتاة تقطن في أرض الجولف، بتعرضها للضرب والاعتداء على يد جارها بسبب ركنها سيارتها، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كشفت التحريات الأولية عن أن المتهم اعتدى على الفتاة، عندما أقدم على ضربها بيده على أنفها، ما تسبب لها بكسر في الأنف وكدمات متفرقة في الجسد وإصابات عديدة بها، وأنها حررت محضرًا بالواقعة، لتأمر النيابة بإحالة المتهم للمحاكمة الجنائية.