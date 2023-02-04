السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

بدء خطة عام 2023 لتدريب ورفع كفاءة الفرق الطبية بـ«الصحة النفسية»

ورشة عمل
ورشة عمل

نظمت وزارة الصحة والسكان، تدريبات للفرق الطبية العاملة في مستشفيات ومراكز الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، بناء على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وضمن خطة الوزارة للتدريب ورفع كفاءة مقدمي الخدمات الطبية في مختلف التخصصات.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدورات التدريبية تضمنت دورة لتدريب 300 فرد من أطباء الزمالة المصرية على مهارات التواصل وإدارة الغضب، والارتقاء بمهارات التواصل بين الأطباء والمرضى، وذلك بقيادة الدكتور حسام حسني أمين عام الزمالة المصرية.

وأشار «عبدالغفار»، إلى أن خطة التدريب التي بدأت في عام 2023 تضمنت تدريبات مكثفة لفرق التوعية المجتمعية التابعة لوزارة الصحة، لتدريبهم على تقديم التوعية لمختلف فئات المجتمع عن أضرار التدخين وتقديم المساعدة للراغبين في الإقلاع عن التدخين.

ومن جتهتها، قالت الدكتورة منن عبدالمقصود، أمين عام أمانة الصحة النفسية وعلاج الإدمان، إن حملات التوعية بأضرار التدخين انطلقت مع بدء الدورة الـ54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث تم توزيع عددا من مطبوعات التوعية بأضرار التدخين، موضح بها عيادات الإقلاع عن التدخين التي تقدم الخدمة العلاجية بمستشفيات الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، ومن المخطط أن يمتد نشاط الحملة ليشمل محطات المترو والقطارات، وأماكن التجمعات الشبابية.

كانت وزارة الصحة والسكان، الكشف وصرف العلاج الدوائي لـ 10 آلاف و588 مواطناً من خلال 15 قافلة متخصصة في مجال طب العيون تم إطلاقها بـ 8 محافظات، خلال العام الماضي.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تم تنفيذ القوافل المتخصصة بها شملت «البحيرة، وأسيوط، والمنيا، وقنا، وبني سويف، ومطروح، والأقصر، وسوهاج».

ونوه «عبدالغفار»، بأن القوافل وفرت النظارات الطبية بالمجان لـ 3 آلاف و399 مواطنا، لافتا إلى تنفيذ برنامج مكافحة التراكوما بمحافظتي ببني سويف، والمنيا، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
ورشة عمل
الصحة خطة عام 2023 تدريب رفع كفاءة الفرق الطبية أمانة الصحة النفسية

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