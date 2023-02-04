«اختلفوا مع أخوه».. تفاصيل خطف محاسب وطلب فدية بالطالبية

استمع رجال المباحث بقسم شرطة الطالبية، في الجيزة، لأقوال محاسب تعرض للخطف والاحتجاز على يد 5 أشخاص.

وتبين من خلال التحقيقات أن أحد المتهمين تربطه علاقة عمل بشقيقه التاجر، وفي الآونة الأخيرة اشتدت الخلافات بينهما، وتعرض للاستدراج من جانب المتهم، وفور توجهه للقائه، فوجئ بالمتهمين يختطفونه داخل سيارة ميكروباص، واحتجزوه عقب ذلك، وطلبوا فدية من شقيقه مقابل إطلاق سراحه.

أضاف المجني عليه أن الجناة أطلقوا سراحه عقب شعورهم بتضييق الخناق عليهم، واقتراب رجال المباحث من القبض عليهم، وعقب ضبط المتهمين، تعرف عليهم، واتهمهم بخطفه، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

ومن جانبهم اعترف المتهمون بخطف المجني عليه، عقب القبض عليهم، أن خلافات مالية تجمع أحدهم بشقيق المجني عليه، الذي يعمل تاجر، وفي محاولة للحصول على حقهم المادي، استدرجوا المجني عليه، ثم اختطفوه داخل سيارة ميكروباص واحتجزوه.

أضاف المتهمون أنهم طلبوا فدية من شقيق المجني عليه، وفور علمهم أنه أبلغ قسم الشرطة، أطلقوا سراح شقيقه، عقب تضييق الخناق عليهم، وأرشدوا عن السيارة المستخدمة في الجريمة.